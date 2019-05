Mondiale Under 20: esordio vincente per l’Italia, Messico sconfitto 2-1

23/05/2019

Serviva partire subito bene per l’Italia nel Mondiale Under 20 e la Nazionale di Nicolato raggiunge l’obiettivo che si era prefissata. Gli Azzurrini giocano bene per larghi tratti della sfida contro il Messico e alla fine ottengono una vittoria meritata per quanto si è visto in campo: a Gdynia finisce 2-1, con l’Italia che si porta a tre punti nel gruppo B che include anche Giappone ed Ecuador. Se qualcuno temeva l’approccio italiano a questo Mondiale, dopo il terzo posto di due anni fa in Corea del Sud, la smentita del campo arriva abbastanza in fretta. Al 3’ infatti l’Italia ha già sbloccato il risultato: Scamacca prolunga con il petto per Frattesi che in corsa porta avanti il pallone e con il sinistro a uscire trova l’angolo basso della porta di Higuera. Italia che non si accontenta e continua a premere, con un Messico incapace di costruire azioni pericolose.



Pinamonti e Scamacca a turno vengono incontro e si fanno trovare alle spalle dei due mediani messicani per ricevere palla e scegliere la giocata. Proprio in una di queste situazioni Scamacca va vicino al palo della porta messicana con un gran tiro da fuori. Lainez e Macias, sono loro gli uomini più pericolosi del Messico, con il numero 9 che si accentra e chiama Plizzari alla deviazione in angolo sul primo palo. Sull’angolo che segue, però, al 37’, Scamacca prolunga di testa e rende inutile l’uscita di Plizzari, pallone che cade sulla testa di de la Rosa che a porta vuota pareggia il punteggio. Prima dell’intervallo ancora Scamacca pericoloso, ma la sua girata in area è respinta da Higuera. Secondo tempo più equilibrato e con meno occasioni da rete. Italia pericolosa a metà frazione da calcio d’angolo, Gabbia salta bene in mezzo all’area, ma trova solo la traversa. Altro tiro dalla bandierina al 67’, respinta incerta della difesa del Messico e pallone che Luca Pellegrini prova a calciare verso la porta. Traiettoria sbilenca, ma Ranieri da difensore stoppa un pallone non semplice in area con il destro e con il sinistro lo infila sul secondo palo.



Il Messico fatica a creare qualcosa con il collettivo e allora si affida alle giocate dei suoi due migliori singoli, Lainez e Macias, con il primo che calcia secco trovando la pronta respinta di Plizzari e la chiusura definitiva di Bellanova sul pallone vagante in area. L’ultimo brivido è la botta di Alvarez da fuori area che però non toglie il sorriso dal volto dell’Italia. Tre punti conquistati e azzurrini che si mettono in una posizione subito comoda, in un torneo in cui passano le prime due di ogni girone e le quattro migliori terze.