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Basket, Serie A: l'Olimpia torna a vincere, primo ko per Napoli

Le scarpette rosse espugnano il PalaAlcott, la capolista viene sconfitta col punteggio di 82-98

18 Ott 2026 - 14:27
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La 4a giornata della Serie A di basket consegna il primo ko a Napoli, che non riesce a resistere al confronto con l'Olimpia Milano. L'EA7 Emporio Armani rimonta lo svantaggio accumulato nel primo quarto e, con una grande prestazione offensiva, la spunta col punteggio di 98-82. Poeta e i suoi riscattano così il doppio ko in Eurolega, trascinati da Garrison e Cole (21 punti): terza vittoria in quattro gare di campionato, per le scarpette rosse.

Il brutto momento in Eurolega non influenza il campionato dell'Olimpia Milano, che si risolleva in LBA: è 98-82 su Napoli, che sin qui guidava il torneo a punteggio pieno. L'ex Tarczewski ispira l'ottimo avvio dei padroni di casa, che volano sul 7-0 nei primissimi minuti e sembrano in controllo, ma l'EA7 reagisce portandosi sul -2. Il primo quarto è comunque a tinte partenopee, Napoli chiude sul 25-18 e ha un confortante margine di sette minuti. Poeta ordina una difesa più quadrata nel secondo periodo e i suoi rispondono presenti, pareggiando sul 27-27 e ottenendo un ottimo rendimento dalla panchina, che ispira il sorpasso sul 42-38 a metà gara. All'inizio della ripresa fioccano i falli e le interruzioni in un match molto spezzettato, con la stanchezza che inizia a farla da padrone e qualche errore di troppo per entrambe le squadre. Emerge così la maggior forza dell'Olimpia, trascinata dai 21 punti siglati sia da Mathews che da RJ Cole, ma anche da un ottimo Diop (14): è 67-61 nel terzo quarto. Napoli prova a reagisce e innalzare l'intensità nel periodo conclusivo, con Brown protagonista (17 punti), ma perde Petrucelli per il numero dei falli e subisce dei canestri pesanti. Si allargano così le maglie in favore dell'Olimpia Milano, che scappa e chiude la partita. Gli ultimi minuti sono una sostanziale melina da parte degli ospiti, che aumentano il proprio margine fino al 98-82 finale. Le scarpette rosse ottengono così la terza vittoria in campionato, agganciando Napoli e Venezia (3-1) al secondo posto. Poeta riscatta così il doppio ko in Eurolega, ottenendo un ottimo risultato in LBA. 

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