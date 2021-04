Basket, Serie A: Brindisi batte l'Olimpia e vola in vetta. Vincono anche Virtus Bologna e Venezia

BASKET

L'Happy Casa si aggiudica anche il ritorno contro Milano, battuta 80-71. Le Vu Nere superano 81-67 Trieste, la Reyer stende 94-87 Brescia

Nella ventiseiesima giornata della Serie A di basket, Brindisi si aggiudica il big match in vetta alla classifica: al PalaPentassuglia, l'Happy Casa vince 80-71 contro l’Olimpia Milano e conquista il primo posto. Sorridono anche Virtus Bologna e Venezia: le Vu Nere stendono 81-67 Trieste, mentre la Reyer si impone 94-87 contro Brescia. Treviso e Reggio Emilia superano Sassari (89-85) e Varese (95-77), Cantù ko contro Trento nel finale. newbasketbrindisi.it

HAPPY CASA BRINDISI-A|X ARMANI EXCHANGE MILANO 80-71

Un'eroica Happy Casa Brindisi si dimostra più forte anche del Covid: i pugliesi, infatti, si presentano al PalaPentassuglia senza i positivi Thompson, Perkins e l'allenatore Vitucci, sostituito in panchina da Morea. Le difficoltà, però, sembrano quasi esaltare i padroni di casa, che partono forte grazie ad un super Willis e chiudono il primo quarto sul +5 (22-17). Nel secondo parziale, i padroni di casa non si fermano e si portano addirittura sul 35-26, poi il timeout di Messina e il successivo parziale di 7-0 svegliano l'Olimpia, che però all'intervallo deve inseguire (41-35). Le Scarpette Rosse, nel terzo periodo, si riportano a -1, ma Gaspardo e Udom riportano Brindisi sul +9 (59-50). E l'inizio dell'ultimo quarto è ancora più penalizzante per gli ospiti: 4-0 in 30" che costringono Messina ad un altro timeout. Al rientro sul parquet, Milano prova a rifarsi sotto, ma Brindisi allunga nuovamente, resiste e chiude sull'80-71, aggiudicandosi anche il ritorno e conquistando il primo posto in classifica con 36 punti, gli stessi di Milano e della Virtus Bologna ma con i confronti diretti a favore. Partita sontuosa di Derek Willis, in doppia doppia con 17 punti e 10 assist, mentre si rivelano inutili i 23 punti e il 7/10 dal perimetro del Chacho Rodriguez, che non riesce ad evitare il terzo ko consecutivo in campionato ai suoi.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE 81-67

La Virtus Bologna approfitta dello scontro diretto in vetta e batte 81-67 Trieste agganciando a 36 punti Olimpia Milano e Brindisi, che però hanno rispettivamente una e due partite in meno. Match saldamente in mano alle Vu Nere sin dall'inizio, con il 23-18 del primo quarto e il 17-13 del secondo che regalano agli uomini di Djordjevic, privi di Marco Belinelli, il +9 (40-31) all'intervallo. Il secondo tempo non inverte la tendenza: grazie ad Abass e Adams, autori rispettivamente di 17 e 16 punti, la Virtus allunga e gestisce nel finale, chiudendo sull'81-67 e conquistando il quarto successo consecutivo: dopo gara 3 della semifinale di EuroCup contro l'Unics Kazan, Bologna affronterà proprio l'Olimpia Milano in campionato. L'Allianz, invece, incassa il terzo ko consecutivo e resta a 22 punti, appena due di vantaggio sul nono posto occupato da Pesaro.

UMANA REYER VENEZIA-GERMANI BRESCIA 94-87

Grazie ad un primo tempo da 60 punti, Venezia batte Brescia e torna alla vittoria dopo il ko con Trento. Il 60-46 dei primi 20 minuti regalano agli uomini di De Raffaele un vantaggio prezioso, messo in pericolo soltanto dal 17-7 in apertura di terzo quarto in favore della Germani, capace di risalire fino al -4 (67-63). Nell'ultimo periodo, però, la Reyer controlla e porta a casa un successo importante, che vale il quarto posto in classifica a -6 dal terzetto di testa. Il protagonista assoluto è Mitchell Watt, 30 punti in 31 minuti, con Tonut a 17 e Chappell e Daye a 15. Per Brescia, nonostante i 21 punti di Wilson, è il quinto ko consecutivo.

DE' LONGHI TREVISO BASKET-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 89-85

Treviso mette la sesta e batte anche Sassari, confermandosi sempre di più in zona playoff. Due sono i fattori che condizionano pesantemente l'89-85 della De' Longhi sui sardi: il 32-16 del secondo quarto e il trio composto da Sokolowski, Mekowulu e Imbro. Il polacco, infatti, è top scorer con 23 punti, il nigeriano mette a referto una doppia doppia con 21 punti e 12 rimbalzi, mentre l'ex Virtus ne realizza 18. Il Banco di Sardegna, che all'intervallo incassa un pesante -13 (51-38), prova a rientrare, ma riesce soltanto a ridurre lo svantaggio e incassa il terzo ko nelle ultime quattro partite: la formazione di Pozzecco resta a 28 punti e viene agganciata proprio da Treviso.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-OPENJOBMETIS VARESE 95-77

Vittoria fondamentale per Reggio Emilia, che con il 95-77 a Varese sale a quota 18, staccando Cantù e agganciando proprio l'Openjobmetis, ko dopo 4 vittorie di fila. L'Unahotels legittima il successo per tutti i 40 minuti: all'intervallo lungo, i padroni di casa ottengono un rassicurante 46-38 (doppio 23-19), poi nel secondo tempo allungano e gestiscono chiudendo con un indiscutibile +18 sul quale pesano i 26 punti di Koponen (strepitoso 8/12 dal perimetro), i 20 di Candi e la doppia doppia di Elegar, 14 punti e 10 rimbalzi. Varese, invece, crolla nonostante i 19 punti di Douglas: i playoff distano solo due lunghezze, l'ultimo posto quattro.

ACQUA SAN BERNARDO CANTU'-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 75-76

Ci pensa Kelvin Martin, con un canestro a 3" dalla fine, a regalare a Trento la vittoria contro il fanalino di coda Cantù, ora a -4 dal penultimo posto. Al PalaDesio va in scena un match equilibratissimo, deciso soltanto nel finale e con le due formazioni sempre a contatto. La sfida, però, ha un assoluto protagonista: JaCorey Williams, top scorer con 28 punti e in doppia doppia con 14 rimbalzi, che rende vani i 23 punti di Smith e i 21 di Gaines tra le fila dell'Acqua San Bernardo, avanti 35-31 nel primo tempo ma costretta a cedere a pochi istanti dalla sirena conclusiva. Una beffa per Cantù, che a 10 secondi dalla fine era avanti 75-74 grazie al canestro di Leunen.

RISULTATI E CLASSIFICHE