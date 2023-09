Vela, America's Cup: a Orient Express e New Zealand le due regate di giornata, male Luna Rossa 

VELA

Sorridono le imbarcazioni francesi e neozelandesi, male gli italiani: squalifica nella prima gara, grande difficoltà nella seconda

© Getty Images Si apre nel segno di Orient Express e New Zealand l'America's Cup di vela. In Spagna, l'imbarcazione francese e quella neozelandese si aggiudicano le due regate di giornata, con il tempo che influenza e ritarda il programma regalando poco spettacolo soprattutto nella seconda gara, costringendo inoltre la giuria ad annullare le rimanenti. Male Luna Rossa: squalificata nella prima delle due prove, in grande difficoltà nella seconda.

PRIMA REGATA A ORIENT EXPRESS

Si apre nel segno della Francia e di Orient Express l'appuntamento in Spagna dell'America's Cup. La prima regata preliminare, infatti, va proprio all'imbarcazione transalpina, che all'ultimo si impone su Luna Rossa e su American Magic, che sembrano completare il podio virtuale della prima gara di giornata dopo i rinvii di quella di venerdì. Gli italiani sono a lungo davanti, ma nel finale si concretizza la rimonta di Orient Express che vince con 18" di vantaggio sul secondo posto, con l'AC40 a stelle e strisce a +2'00, mentre non tagliano neanche il traguardo le altre rivali, in difficoltà sin da subito: New Zealand, Ineos Britannia e Alinghi. La beffa, però, arriva per Luna Rossa dopo l'arrivo: squalifica per non aver correttamente attraversato la linea di partenza. Così, l'imbarcazione azzurra resta senza punti, con Orient Express in testa a 10 e American Magic a 7.

SECONDA REGATA A NEW ZEALAND

La seconda regata, invece, va a New Zealand, che beffa Alinghi e sfrutta al meglio delle condizioni non eccellenti per prendersi la vetta della classifica: poco vento, ma la giuria decide di non chiudere la giornata con una sola gara. Il poco vento favorisce l'iniziale partenza dell'imbarcazione elvetica, che proprio quando sembra involarsi verso l'arrivo prima di scivolare fuori dal foil per colpa di un'onda. Un incidente di percorso che favorisce i neozelandesi, che prendono le redini della gara senza più perdere la leadership. New Zealand chiude così la giornata con 15 punti: i 10 del successo della seconda gara e i 5 del terzo posto della prima. Al secondo posto c'è invece Orient Express a 10, mentre chiude senza punti Luna Rossa, in grande difficoltà come le altre imbarcazioni in questa giornata.