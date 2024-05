Puig Women's America's Cup, presentato il nuovo trofeo: "Sarà una competizione entusiasmante"

VELA

Il premio, disegnato dall'architetto e designer Patricia Urquiola, si differenzierà da quello maschile per l'assenza di maniglie al fine di "abbracciarla nella sua forma completa"

© Ufficio Stampa L'America's Cup è pronta ad aprirsi al mondo femminile e vivere così una prima edizione in grande stile. La competizione, in programma sempre a Barcellona dal 5 al 13 ottobre in concomitanza con la competizione tradizionale e vedrà al via i sei partecipanti ufficiali già affermati, che rappresentano Nuova Zelanda, Gran Bretagna, Italia, Svizzera, Stati Uniti e Francia, si aggiungono sei nuovi team provenienti da Spagna, Paesi Bassi, Canada, Germania, Svezia e Australia.

L'occasione per lanciare l'evento è stata la presentazione del trofeo andata in scena nella città catalana e disegnato dall'architetto e designer spagnola Patricia Urquiola che ha scelto di puntare su "una figura semplice e geometrica, come un cilindro, senza elementi decorativi o una base, che a un certo punto si apre come una grande vela colpita dal vento".

Realizzato in argento, con un'altezza di 58 cm e un peso di circa 5 kg, il suo interno nasconde un effetto oro rosa e una finitura eseguita con un'accurata cesellatura nella parte più larga del cilindro differenziandosi rispetto al trofeo della competizione maschile in quanto privo di maniglie in modo che "la squadra vincitrice possa abbracciarla nella sua forma completa", secondo il designer.e, che a un certo punto si apre come una grande vela colpita dal vento".

"Il sostegno di Puig alla prima edizione della Women's America's Cup è una pietra miliare significativa non solo nella storia dell'America's Cup ma anche nello sport della vela. Il suo significato non può essere sottovalutato e ci aspettiamo che la Puig Women's America's Cup sia uno dei momenti salienti della 37a America's Cup. Grazie a Marc e a tutto il suo team per il loro continuo supporto - ha spiegato Grant Dalton, CEO di America's Cup Event a cui hanno fatto eco le parole di Abby Ehler, velista d'altura e coordinatrice dell'evento Puig Women's America's Cup -. La Puig Women's America's Cup è l'iniziativa più entusiasmante che abbia mai visto nella mia carriera per la partecipazione femminile alla vela. Questo rafforzerà il pool di veliste che mirano a raggiungere un livello d'élite e supporterà quelle che perseguono ruoli tecnici a terra, oltre a fornire una piattaforma e un'opportunità per le veliste a livello globale e a creare modelli di ruolo di alto profilo che ispireranno le giovani ragazze alla base del nostro sport".