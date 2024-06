Marco Gradoni guarda all'America's Cup con due obiettivi: "Vorrei vincere sia con i grandi che fra gli Under 25"

INTERVISTA ESCLUSIVA

Il 20enne romano ha già guidato il team tricolore nelle regate di prova andate in scena a Barcellona lo scorso novembre mettendosi in luce dopo il triplo titolo mondiale conquistato nell'Optimist

© Ufficio Stampa A soli venti anni Marco Gradoni è già un riferimento della vela mondiale. In grado di conquistare nel 2015 il titolo di "World Sailor of the Year", premio dedicato al miglior velista dell'anno, il giovane romano ha bruciato tutte le tappe entrando in pianta stabile nella squadra di Luna Rossa Prada Pirelli e trimonato in maniera eccelsa l'AC40 durante le prove andate in scena lo scorso novembre a Jeddah. Pilastro della formazione Under 25 che affronterà la prima edizione della Youth America's Cup, Gradoni è pronto a scendere in acqua anche con la squadra maggiore per scrivere una nuova pagina della sua giovanissima carriera.

Lei è uno dei più giovani membri della storia di Luna Rossa. Non sente la pressione di guidare un equipaggio così importante?

Ci ho pensato più volte in questi giorni, ma essendo talmente concentrato su quanto devo fare qui a Barcellona, questa pressione non la sento.

Com’è arrivato ad appassionarsi al mondo della vela?

Mi sono appassionato grazie alla mia famiglia che mi ha iscritto a sette anni a un corso di vela e mi è sempre piaciuto. Se non fosse stato per loro, non avrei mai conosciuto questo sport e quindi sono grato a loro. Vivendo a Fano, la famiglia di mio padre era già legata al mare, ma il rapporto con la vela era abbastanza sfumato.

Lei è considerato come uno dei velisti più promettenti del panorama mondiale, complice anche il “World Sailor of the Year” conquistato a soli 15 anni. Si sente veramente così oppure secondo lei c’è altro in cui vorrebbe migliorare?

Mi rendo conto di aver fatto qualcosa di speciale, che nessuno in precedenza aveva mai fatto, però per come sono fatto divido molto il passato dal futuro. Preferisco guardare al qui e ora e per questo motivo sono perfettamente consapevole che debba migliorare diverse cose sia in acqua che a terra. So di aver fatto qualcosa di speciale, ma non mi voglio fermare altrimenti non ero qui.

Vedi anche america's cup America's Cup, Luna Rossa Pirelli Prada Team scende in acqua a Barcellona e testa il nuovo AC75 Quanto l’ha aiutata aver alle spalle personaggi che hanno fatto la storia di questo sport come Ruggero Tita, Max Sirena, Checco Bruni e Jimmy Spitthill?

Essendo appena maggiorenne quando sono entrato nel team, pensavo che fosse qualcosa di straordinario. Passare del tempo con Ruggero, Checco o Jimmy è stato utilissimo, soprattutto perché credo che in pochissimi possano usufruire di fonti di ispirazione come loro. Crescendo ho poi avuto modo di dare anche il mio punto di vista e questo mi ha consentito di confrontarmi direttamente con loro.

Lei è inserito nella rosa dell'AC75 così come nel team al via della gara Under 25. Quale differenza ci sarà rispetto alla prova maggiore?

D'ora in poi l'AC75 competerà nel match race, quindi in gare uno contro uno, all'interno di un round robin. Fra gli Under 25 scenderemo in acqua invece con l'AC40 affrontando due round robin con regate di flotta, quindi con prove sei contro sei, e alla fine ci sarà un solo match finale. Chiaramente ciò comporta competenze diverse, però mi sto preparando in tutte e due al massimo.

Nelle ultime settimane siete scesi in acqua per la prima volta con l’AC75 a Barcellona. Com’è stato il primo impatto con la nuova imbarcazione?

Abbiamo fatto parecchie uscite a Cagliari e da qualche settimana siamo qui in Spagna. Sinora l'imbarcazione si sta comportando bene, anche se non abbiamo ancora individuato le condizioni che incontreremo con ogni probabilità da agosto in poi. C'è ovviamente tanto lavoro da fare, però stiamo migliorando giorno per giorno, trascorrendo molte ore sia in acqua che fuori.

Vedi anche america's cup Luna Rossa si trasferisce a Barcellona per preparare l'America's Cup: "Pronti a entrare nel mood di regata" Avendo veleggiato finora con l’AC40 dove eravate soltanto in quattro, quali differenze ha notato nel doversi confrontare oltre che con Ruggero, anche con Checco e con Jimmy ?

L'AC75 ha otto persone, però quattro di queste sono i cyclor che producono prevalentemente energia. I velisti rimangono di fatto quattro, motivo per cui la conduzione della barca è simile all'AC40, anche se la struttura è molto diversa. La prima è molto più leggera e di conseguenza più sensibile ai piccoli cambiamenti di angolo; l'AC75 è molto più completa, ma al tempo stesso più esigente perché, non appena si commette un errore, ci si ritrova a perdere gradualmente velocità.

Avendolo già affrontato nelle prove di novembre e avendo avuto modo di “sbirciare” in questo periodo, c’è un modo per battere Emirates Team New Zealand?

Abbiamo visto le barche quasi di tutti. Ogni giorno lavoriamo molte ore per migliorarci, ma qualche momento lo spendiamo anche per vedere cosa fanno gli altri e come possiamo ispirarci a loro. Dire dove possiamo batterli è difficile, però sicuramente la nostra prua è molto "tirata" e in questo ci differenziamo.

Quest’anno ha messo da parte il sogno olimpico per Luna Rossa. Visti i titoli mondiali ottenuti individualmente nell’Optimist e nel 470 misto con Alessandra Dubbini, c’è spazio in futuro per i Giochi?

Ora sono molto concentrato sulla mia scelta, quindi vincere l'America's Cup e la Youth America's Cup. Al termine di quest'estate mi prenderò qualche mese e deciderò cosa fare. Chiaramente vincere le Olimpiadi è il sogno di ogni velista, però ora voglio porre l'attenzione su questi traguardi.