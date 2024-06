America's Cup, Luna Rossa Pirelli Prada Team scende in acqua a Barcellona e testa il nuovo AC75

VELA

L'equipaggio tricolore ha preso per la prima volta il largo in quello che sarà il campo di regata a partire dal prossimo 22 agosto

© Ufficio Stampa Barcellona è ormai la nuova casa di Luna Rossa Prada Pirelli Team che, a pochi giorni dal suo approdo in Spagna, ha messo in acqua il nuovo AC75. L'equipaggio tricolore ha provato per la prima volta nel campo di regata l'imbarcazione costruita per l'America's Cup ricevendo ottime indicazioni come sottolineato dallo Skipper e Team Director Max Sirena: "Abbiamo finalmente navigato a Barcellona con la barca ufficiale di Coppa e siamo molto contenti di questa prima sessione di training. Abbiamo visto da lontano alcuni competitor e siamo pronti a continuare il nostro programma di sviluppo e gli allenamenti in preparazione delle regate. Direi che è stata una giornata molto positiva per il team".

A favorire la squadra italiana ci hanno pensato le condizioni meteo particolarmente favorevoli che hanno consentito di testare i materiali e avere ottimi riscontri come confermato dal timoniere Francesco "Checco" Bruni: "Avevamo tra i 10 e i 15 nodi di vento e un’onda corta e disordinata che ha reso la navigazione impegnativa ma molto interessante. Probabilmente quella che incontreremo in regata sarà anche superiore, quindi è un bene essere qui, allenarci ogni giorno e imparare a sfruttare a nostro vantaggio questo campo di regata. Complimenti allo shore team che ha fatto un lavoro straordinario per mettere la barca in condizioni di navigare dopo solo pochi giorni dal suo arrivo".