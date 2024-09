Youth America’s Cup: Luna Rossa Prada Pirelli sogna il primo storico successo sotto la guida di Marco Gradoni

AMERICA'S CUP

Il sindacato italiano punta al successo nella competizione Under 25 in programma a Barcellona dal 17 al 26 settembre

In attesa di scendere in acqua per le semifinali di Louis Vuitton Cup, Luna Rossa Prada Pirelli è pronta ad andare a caccia per un altro trofeo a Barcellona. Il sindacato italiano è infatti fra i favoriti per la conquista della Youth America's Cup, la nuova competizione velistica dedicata agli Under 25 e che vede impegnata i principali team del mondo. La formazione tricolore potrà contare su Marco Gradoni in qualità di timoniere, selezionato inizialmente anche per la squadra maggiore dopo aver regatato nelle prove preliminari a Jeddah.

Vedi anche america's cup Marco Gradoni guarda all'America's Cup con due obiettivi: "Vorrei vincere sia con i grandi che fra gli Under 25"

COME FUNZIONA LA YOUTH AMERICA' CUP? DOPPIA FASE A GIRONI E FINALE SECCA PER IL TROFEO

A differenza della kermesse principale, la Youth America's Cup prevede la partecipazione di atleti dai 18 ai 25 anni che guideranno gli AC40 messi in barca dai dodici team partecipanti, imbarcazioni già viste nel corso delle regate preliminari dell'America's Cup e che prevedono la presenza di soli quattro componenti, due timonieri e due trimmer.

I team saranno suddivisi in due gironi da sei squadre, uno con i sindacati ufficiali e partecipanti alla corsa alla Coppa delle Cento Ghinee, e uno con quelli invitati. A distinguersi rispetto all'evento sportivo più antico del mondo vi è anche la modalità di svolgimento delle gare: gli equipaggi partecipanti si sfideranno infatti in otto regate di flotta che disegnerà i primi tre team di ciascun girone, promossi alle semifinali. Anche in quel caso i sindacati si troveranno di fronte in un girone unico in cui si disputeranno altre quattro regate di flotta con i primi due della graduatoria che voleranno in finale per un'unica match race che deciderà l'assegnazione del trofeo.

Vedi anche america's cup Dal Moro di Venezia all'America's Cup: la storia di Clelia Sessa, la prima donna nella squadra di meccatronica di Luna Rossa QUANDO SI SVOLGERÀ LA YOUTH AMERICA'S CUP? DIECI GIORNI DI INTESO LAVORO

L'evento prenderà il via a Barcellona dal 17 settembre per proseguire con la fase a gironi sino al 21 dove si decideranno le sei semifinaliste. Le quattro regate di semifinale andranno invece in scena nella giornata del 22 settembre prima della sfida decisiva prevista quattro giorni dopo a ridosso delle finali della Louis Vuitton.

CHI PARTECIPA ALLA YOUTH AMERICA'S CUP? LUNA ROSSA PRADA PIRELLI AFFRONTA I SINDACATI UFFICIALI

La competizione vedrà al via dodici sindacati suddivisi in ufficiali e non. Nel girone A infatti ci sarà Luna Rossa che affronterà sin da subito New Zealand, Alinghi, American Magic, Orient Express e i britannici di Athena Pathway, chiamati in rappresentanza di INEOS Britannia. Nel gruppo B saranno invece presenti gli equipaggi invitati composti dagli spagnoli del Sail Team BCN, gli olandesi del Jajo Team DutchSail, i canadesi del Concord Pacific Racing, i tedeschi del Youth AC Team Germany, gli svedesi di Artemis e gli australiani dell’Andoo Team.

CHI SCHIERERA' LUNA ROSSA PRADA PIRELLI? MARCO GRADONI E UN TEAM PARTICOLARMENTE AGGUERRITO

Luna Rossa Prada Pirelli potrà puntare sul successo finale complice una squadra ben assortita guidata da Marco Gradoni che, nonostante la giovane età, si è già messo in luce come timoniere insieme a Ruggero Tita nelle regate preliminari di America's Cup a Jeddah. Nonostante la convocazione per la squadra maggiore, il velista romano sarà accompagnato da Guido Gallinaro e Gianluigi Ugolini come timonieri, Federico Colaninno, Stefano Dezulian e Rocco Falcone come trimmer.