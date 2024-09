Luna Rossa Prada Pirelli guarda con serenità alla finale: "Bello rimettere tutto apposto"

LOUIS VUITTON CUP

L'equipaggio tricolore ha conquistato le due regate in programma nella seconda giornata di semifinali portando così il computo con NYYC American Magic sul 4-0

La finale della Louis Vuitton Cup appare ormai a un passo per Luna Rossa Prada Pirelli, ma guai a illudersi che la qualificazione sia già in tasca. Per fare bottino pieno serve essere perfetti sotto ogni dettaglio e James Spithill lo ha messo in luce al termine della seconda giornata di semifinali, chiusa con due successi su NYYC American Magic.

"I ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro oggi, molto, molto, costanti e sapevamo che dovevamo provare a fare qualche passo avanti dopo ieri. C'erano un sacco di cose di cui non eravamo contenti ed è stato bello tornare oggi e mettere tutto insieme - ha spiegato il velista australiano -. Stiamo solo affrontando una gara alla volta, che siamo quattro in più o quattro in meno. È davvero lo stesso processo, la stessa preparazione, siamo due team molto equilibrati. Lo vedi in pista, dove ci sono solo piccole cose qua e là che faranno la differenza. Due buone gare oggi, ma eravamo sotto pressione nell'ultima".

Chi ha però mostrato un certo ottimismo per l'andamento delle gare è Francesco "Checco" Bruni che al termine del primo match race con gli statunitensi ha voluto complimentarsi con i propri colleghi: "Abbiamo fatto una partenza perfetta, Jimmy è stato molto bravo a posizionare la barca esattamente dove volevamo che fosse sulla linea - ha sottolineato il 51enne palermitano -. Siamo super contenti, perché è andato tutto bene: la barca era velocissima e questo grazie al lavoro incredibile dello shore team e dell’equipaggio a bordo, cominciando dai ciclisti che hanno faticato tanto. Luna Rossa è tornata".