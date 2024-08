Louis Vuitton Cup, Luna Rossa Prada Pirelli cerca all'esordio la rivincita con Emirates Team New Zealand

IL CALENDARIO

Il sindacato italiano affronterà i Kiwi nel corso della seconda regata di giornata, in onda su Canale 20 e in simulcast su Italia 1 per le regate dell'equipaggio tricolore oltre che in streaming sul sito di SportMediaset

Sono passati solo pochi giorni dall'ultima sfida, eppure sembra essere cambiato tutto fra Luna Rossa Prada Pirelli ed Emirates Team New Zealand. La vittoria dagli oceanici nella finale delle regate preliminari di America's Cup ha lasciato l'amaro in bocca all'equipaggio guidato da Max Sirena che, soltanto a causa di una serie di penalità, ha dovuto cedere il passo ai Defender. Una prova che spiega la forza del sindacato italiano e che potrebbe rivedersi nella giornata d'apertura del primo Round Robin di Louis Vuitton Cup, in onda sul Canale 20 e in simulcast su Italia 1 per le regate di Luna Rossa oltre che in streaming sul sito di SportMediaset.

La competizione, fondamentale per decretare lo sfidante di New Zealand per la conquista della trentasettesima America's Cup, si accenderà proprio con il match race più atteso dai velisti di tutto il mondo che vedrà i Kiwi confrontarsi con il team presieduto da Patrizio Bertelli. L'appuntamento è fissato per le 14.47 di giovedì 29 agosto con Luna Rossa che proverà a riprendersi la rivincita nella seconda regata di giornata.

Ad alzare il sipario sulla kermesse velistica saranno però gli svizzeri di Alinghi Red Bull Racing e i francesi di Orient Express che scenderanno in acqua a Barcellona alle 14.11, mentre alle 15.23 sarà il momento per American Magic che si troverà di fronte INEOS Britannia. L'ultimo appuntamento vedrà ancora una volta protagonista Luna Rossa che incontrerà Orient Express con l'obiettivo di conquistare i primi punti nella lunga corsa verso la finale.