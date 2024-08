America's Cup, calendario e orari di Luna Rossa: cominciano i Round Robin

IL CALENDARIO

L'equipaggio italiano affronterà nella prima giornata di gare i detentori del trofeo e i francesi di Orient Express con l'obiettivo di centrare la sfida per la Coppa dalle Cento Ghinee

Dopo le ottime sfide preliminari, ora si fa sul serio per Luna Rossa Prada Pirelli che sarà chiamata a conquistare la Louis Vuitton Cup per giocarsi con Emirates Team New Zealand la conquista della trentasettesima America's Cup.

A partire da giovedì 29 agosto, in diretta sul Canale 20 e in simulcast su Italia 1 per le regate dell'equipaggio tricolore oltre che in streaming sul sito di SportMediaset, prenderà il via il Round Robin che vedrà le squadre coinvolte affrontarsi per due volte in sfide dirette prima di semifinali e finali.

COME FUNZIONA LA LOUIS VUITTON CUP? IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE CHE SELEZIONA LO SFIDANTE

A differenza delle regate preliminari, in questo caso i punti conteranno maggiormente con le prime quattro squadre al termine delle prime due fasi, in programma rispettivamente dal 29 agosto al 1 settembre e dal 3 all'8, di accedere alle semifinali previste dal 14 al 19 settembre. In questo caso la vittoria verrà assegnata ai due team che, nei rispettivi incontri, totalizzeranno per primi cinque vittorie. Dal 26 settembre al 7 ottobre si passerà quindi alle finali con il vincitore che si porterà a casa il trofeo non appena totalizzerà sette successi e di fatto potrà quindi partecipare allo scontro diretto con Emirates Team New Zealand.

© Ufficio Stampa

QUANDO GAREGGERA' LUNA ROSSA? IL CALENDARIO DEI DUE ROUND ROBIN

Gli oceanici saranno al via anche loro dei due Round Robin, non ottenendo nè concedendo punti alle squadre che si troveranno di fronte, in una sorta di allenamento che li vedrà incrociare le vele proprio contro Luna Rossa Prada Pirelli in occasione della prima giornata di gare. Gli uomini di Max Sirena scenderanno in acqua per la seconda regata alle 14.45 prima di tornare nuovamente in acqua alle 15.59 per la quarta e ultima sfida di giornata con Orient Express.

Il 30 sarà invece il momento di incontrare NYYC American Magic alle 15.22 per la terza regata, medesimo orario per il 31 agosto quando di fronte alla squadra presieduta da Patrizio Bertelli ci sarà INEOS Britannia. A chiudere la prima fase sarà il 1 settembre alle 14.45 Alinghi Red Bull Racing per la seconda regata di giornata, poi per gli uomini guidati da Francesco Bruni e James Spithill sarà il momento di un giorno di riposo (utilizzato dagli organizzatori come riserva in caso di maltempo) prima di ripartire con il secondo Round Robin.

Anche in questo caso l'andamento sarà simile con apertura il 3 settembre alle 14.08 contro New Zealand prima di completare la terza regata del giorno alle 15.22 contro Orient Express. Si proseguirà il giorno successivo alle 14.45 con American Magic prima di un nuovo stop di due giorni. Gran finale del Round Robin alle 14.15 del 7 settembre con INEOS Britannia e l'8 alle 15.03 con Alinghi. Il tutto nella speranza di poter poi ripartire a fine mese con le sfide che contano maggiormente.