Luna Rossa Prada Pirelli affronta INEOS Britannia e prova a staccare NYYC American Magic

AMERICA'S CUP

L'equipaggio italiano affronterà la squadra inglese con l'obiettivo di allungare in classifica sul sindacato statunitense, il tutto in diretta su Canale 20 e sul sito di SportMediaset

La vittoria su NYYC American Magic ha rappresentato una sorta di prova generale per Luna Rossa Prada Pirelli che ora punta direttamente ai primi due posti della classifica e guadagnare così un posto nella finale delle regate preliminari di America's Cup. Il sindacato italiano sarà di scena nella terza giornata di gare contro INEOS Britannia, ancora ferma a zero punti dopo le sconfitte patite nelle prime due tornate di prove. L'appuntamento, in programma alle 15:22 su Canale 20 e in streaming sul sito di SportMediaset, vedrà gli uomini di Max Sirena affrontare l'imbarcazione inglese in occasione della terza regata di giornata.

Ad aprire la giornata ci penseranno alle 14.10 INEOS Britannia e Alinghi Red Bull Racing con gli svizzeri che appaiano favoriti, decisi a riprendere Luna Rossa e American Magic al secondo posto della classifica. Proprio gli statunitensi scenderanno in acqua poco dopo, alle ore 14.46, quando avranno di fronte i francesi di Orient Express, costretti al ritiro per un problema tecnico prima della regata con Emirates Team New Zealand. Il team americano dovrà portare a casa il punto per evitare di perdere contatto da Luna Rossa e giocarsi nell'ultima giornata il posto in finale. Chi concluderà la gara sarà ancora una volta New Zealand che alle 15.58 punterà a rafforzare la vetta della graduatoria in occasione del match race con Alinghi.