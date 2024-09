Luna Rossa Prada Pirelli, Umberto Molineris analizza la regata annullata: "Brutta partenza, abbiamo avuto però fortuna"

LOUIS VUITTON CUP

Il trimmer del sindacato italiano ha ripercorso le tappe della giornata di sabato 28 settembre

Giornata molto complicata per la Louis Vuitton Cup, ma al tempo stesso fortunata per Luna Rossa Prada Pirelli che è riuscita a mantenere la parità con INEOS Britannia nonostante una regata ormai già persa. L'equipaggio italiano ha sfruttato l'annullamento della prova complice l'assenza di vento e l'impossibilità di completarla rilanciando così la sfida nella giornata di domenica 29 settembre, come spiegato da Umberto Molineris.

Vedi anche america's cup Louis Vuitton Cup, Luna Rossa Prada Pirelli alle prese con l'incognita vento per le finali "È stata una giornata molto difficile dal punto di vista meteorologico con un sacco di rinvii. Abbiamo dovuto aspettare un'ora e mezza prima di partire e proprio per questo abbiamo valutato male lo scatto. Ci siamo ritrovati troppo sulla sinistra, mentre gli inglesi sono andati a destra trovando maggior pressione - ha raccontato il trimmer italo-francese -. A volte ci vuole un po' di fortuna. Siamo caduti entrambe dai foil e il regolamento dice che le regate vanno concluse entro 45 minuti per evitare l'annullamento. Domani il meteo è un po' più generoso, con una classica brezza, quindi pensiamo ad affrontare due prove importanti".