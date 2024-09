Louis Vuitton Cup, Luna Rossa Prada Pirelli alle prese con l'incognita vento per le finali

CALENDARIO DI DOMENICA

Il sindacato italiano cercherà il riscatto dopo l'annullamento del giorno precedente andando a caccia di punti nella terza e quarta regata, in onda su Italia 1 e sul sito di SportMediaset

Il vento sarà ancora una volta il metro di giudizio finale per decidere chi conquisterà la terza e la quarta regata della Louis Vuitton Cup. Dopo l'annullamento delle prove di sabato 28 settembre a causa del mancato completamento della gara da parte delle imbarcazioni, Luna Rossa Prada Pirelli sarà chiamata a riscattarsi e cercare di conquistare punti in vista della corsa alla 37a America's Cup, in onda su Italia 1 e in streaming sul sito di SportMediaset.

Tenendo conto delle possibilità di nuovi rinvii (il vento dovrebbe superare gli otto nodi con punte fino a sedici soltanto nella seconda parte del pomeriggio, il sindacato italiano affronterà INEOS Britannia nella prima regata di giornata alle 14.10 prima di ripresentarsi in acqua nuovamente alle 15.15. Tutto dipenderà dalle condizioni meteorologiche che potrebbero far slittare le prove a lunedì 30 settembre, inizialmente prevista come giornata di riposo e con ogni probabilità utilizzata per disputare la quinta e la sesta regata delle finali.