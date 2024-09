Ben Ainslie avvisa Luna Rossa Prada Pirelli: "Vogliamo vincere la Louis Vuitton Cup per giocarsi l'America's Cup"

INEOS BRITANNIA

Il pluricampione olimpico ha scoperto le carte in vista delle finali in programma a Barcellona a partire da giovedì 26 settembre

Le intenzioni sono chiare in casa INEOS Britannia: vincere la Louis Vuitton Cup per portare l'America's Cup oltre la Manica per la prima volta nella sua storia ultracentenaria. Un'impresa difficile da completare vista la presenza di Luna Rossa Prada Pirelli dall'altra parte della barricata e soprattutto visto che un equipaggio britannico manca dalla finalissima da sessant'anni. Quanto visto nel corso del Round Robin e delle semifinali fa però ben sperare e per questo motivo Sir Ben Ainslie vuol puntare alla Coppa delle Cento Ghinee.

Vedi anche america's cup Dalla Louis Vuitton Cup alla Youth America's Cup: Luna Rossa Prada Pirelli prova a riscrivere la storia in un pomeriggio "La Louis Vuitton Cup ha una grande storia nell'America's Cup, e lo sappiamo tutti in qualità di Challenger. Se vuoi arrivare alla Coppa, prima di tutto devi portare la Louis Vuitton Cup nel tuo spogliatoio ed è quello per cui lottiamo tutti. È una grande opportunità per entrambi i nostri team e siamo davvero entusiasti della prospettiva di ciò che ci aspetta - ha sottolineato il pluricampione olimpico -. È una motivazione enorme, conosciamo tutti la storia dell'America's Cup. Siamo una nazione marittima molto orgogliosa e tecnicamente l'America's Cup è iniziata nelle acque britanniche intorno all'Isola di Wight, ma notoriamente non l'abbiamo più vista da allora, quindi questa è la motivazione per il nostro team".

Vedi anche america's cup Luna Rossa Prada Pirelli, Francesco Bruni si lancia verso la finale: "Vogliamo realizzare il sogno di un'Italia intera" Del medesimo avviso anche Dylan Fletcher che sta usufruendo dello slancio offerto dalle vittorie ottenute a Barcellona: "Sembra che lo slancio stia crescendo all'interno del team. È stato un sogno di una vita far parte di un team britannico di America's Cup, quindi essere qui nella finale Challenger è incredibile. Sento decisamente che abbiamo le gambe per arrivare fino in fondo".