Dalla Louis Vuitton Cup alla Youth America's Cup: Luna Rossa Prada Pirelli prova a riscrivere la storia in un pomeriggio

IL CALENDARIO DI GIOVEDI'

L'equipaggio tricolore affronterà le prime due sfide per la conquista del ruolo di Challenger di Emirates Team New Zealand, in onda su Italia 1 e in streaming sul sito di SportMediaset, il tutto anticipato dalla finale della competizione giovanile

Dopo giorni di attesa, Luna Rossa Prada Pirelli torna in acqua per l'ennesimo "dentro o fuori" della campagna verso la 37a America's Cup. L'equipaggio tricolore è pronto ad affrontare gli inglesi di INEOS Britannia, rimasti a riposo un giorno in più grazie al successo con Alinghi Red Bull Racing, ma al tempo stesso a caccia di un riscatto dopo il ribaltone del 2021.

L'appuntamento è fissato per le ore 14.10 con la prima regata, in diretta su Italia 1 e in streaming sul sito di SportMediaset, che vedrà i due sindacati sfidarsi in un match race avvincente e importante per la conquista di punti preziosi verso la sfida con Emirates Team New Zealand. Ad alzare il trofeo e conquistare il posto di Challenger sarà infatti chi riuscirà per primo a raggiungere quota sette su un torneo che prevede un massimo di tredici regate.

Vedi anche america's cup Luna Rossa Prada Pirelli dà la caccia all'America's Cup: ecco il percorso delle finali Neanche il tempo di respirare che a circa un'ora di distanza ci sarà il secondo appuntamento di giornata che potrebbe consentire alla formazione vincitrice all'esordio di allargare nuovamente il divario e dare vita a un primo tentativo di fuga.

In mattinata ci sarà però un'altra sfida storica per Luna Rossa Prada Pirelli che alle 12.20 prenderà il largo con l'AC40 impegnato nella Youth America's Cup. Marco Gradoni e colleghi proveranno a confermare l'andamento mostrato nei turni preliminari puntando al primo successo nella nuova competizione contro NYYC American Magic.