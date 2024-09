Luna Rossa vuole vincere il Round Robin della Louis Vuitton, ma serve una vittoria con Alinghi per evitare lo spareggio

LE COMBINAZIONI

L'equipaggio tricolore dovrà provare a conquistare il successo con gli svizzeri per evitare di dipendere dal risultato della regata fra INEOS Britannia e Orient Express

In molti si aspettavano una domenica in totale controllo per Luna Rossa Prada Pirelli, ma la sconfitta con INEOS Britannia ha scombinato i piani di tutti costringendo l'equipaggio italiano a far i conti con l'aritmetica. Freddi numeri che però potrebbero decidere le sorti della corsa alla 37a America's Cup, considerando soprattutto che vincere il Round Robin della Louis Vuitton Cup offre particolari privilegi in vista della corsa alla Coppa delle Cento Ghinee.

Vedi anche america's cup Louis Vuitton Cup, Luna Rossa Prada Pirelli punta al 1° posto nel Round Robin con Alinghi Red Bull Racing Per questo motivo è necessario mettersi con la calcolatrice e considerate tutte le possibilità, onde arrivare impreparati in vista dell'ultima giornata della fase a gironi. Ecco quindi le combinazioni per aggiudicarsi il primo posto

LUNA ROSSA VINCE IL ROUND ROBIN SE ... SCONFIGGE ALINGHI RED BULL RACING

La situazione più semplice rimane una sola: vincere l'ultima regata con Alinghi Red Bull Racing. Non si tratta di una "mission impossible" viste le prestazioni degli svizzeri che hanno incassato due sconfitte con INEOS Britannia ed Emirates Team New Zealand, ma gli svizzeri sono a caccia della qualificazione per le semifinali e per questo potrebbero diventare un osso duro da superare.

LUNA ROSSA VINCE IL ROUND ROBIN SE ... INEOS BRITANNIA PERDE CON ORIENT EXPRESS

La regata con Alinghi potrebbe però diventare anche ininfluente per la classifica qualora in apertura di giornata dovesse arrivare una delle più grandi sorprese di questa Louis Vuitton Cup: la vittoria di Orient Express contro INEOS Britannia. I francesi stanno cercando in ogni modo di agganciare Alinghi Red Bull Racing al penultimo posto in classifica per giocarsi il posto in semifinale allo spareggio e questo potrebbe renderli più "aggressivi" del solito. I problemi tecnici però hanno pesato sull'imbarcazione transalpina e per questo è difficile pensare che possano regalare un favore a Luna Rossa.

LUNA ROSSA VINCE IL ROUND ROBIN SE ... CONQUISTA LO SPAREGGIO

Il peggiore degli scenari riguarderebbe invece il fatidico "spareggio" che vedrebbe Luna Rossa e INEOS Britannia scendere in campo per un match race "supplementare" nel pomeriggio di domenica 8 settembre. Ciò potrebbe accadere soltanto se gli italiani venissero sconfitti da Alinghi dopo che INEOS Britannia avesse conquistato il sesto punto con Orient Express. A quel punto nulla va escluso perchè gli equipaggi partirebbero alla pari, con un obiettivo comune.