Louis Vuitton Cup, Luna Rossa Prada Pirelli cerca la vittoria del Round Robin contro NYYC American Magic e INEOS Britannia

Gioranta decisiva per le sorti del Round Robin della Louis Vuitton Cup, in onda su Canale 20 e in simulcast su Italia 1 per le regate di Luna Rossa Prada Pirelli oltre che in streaming sul sito di SportMediaset. L'equipaggio tricolore affronterà NYYC American Magic e INEOS Britannia con l'obiettivo di conquistare il primo posto della classifica potendo così decidere chi affrontare in semifinale. Un risultato che permetterebbe di affrontare l'ultima giornata con maggior tranquillità e puntare direttamente alle fasi finali della corsa verso l'America's Cup.