Louis Vuitton Cup, Luna Rossa Prada Pirelli chiamata all'ultima vittoria per evitare l'eliminazione 

Ora non si può più sbagliare per Luna Rossa Prada Pirelli che, dopo il pomeriggio nero di mercoledì 18 settembre, dovrà cercare in ogni maniera di portare a casa il quinto punto per evitare una prematura eliminazione nella Louis Vuitton Cup. La situazione si è infatti improvvisamente ribaltata a causa di errori di impostazione e problemi tecnici che hanno permesso agli statunitensi di portarsi sul 4-3. Ora l'equipaggio tricolore dovrà vincere almeno una delle due regate in programma nel pomeriggio di giovedì 19 settembre quando andranno in scena le ultime prove valide per la semifinale, in onda su Italia 1 e in streaming sul sito di SportMediaset.