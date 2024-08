America's Cup, Luna Rossa Prada Pirelli chiamata nella seconda giornata a confermarsi con NYYC American Magic 

IL PROGRAMMA

Il sindacato italiano sarà chiamato a conquistare il secondo successo della competizione contro gli americani, a segno nella prima giornata contro gli inglesi di INEOS Britannia

Seconda giornata di regate preliminari ed è subito un momento decisivo per Luna Rossa Prada Pirelli che, dopo essersi dovuta ritirare nella sfida contro Emirates Team New Zealand, ha conquistato un netto successo contro Orient Express. Una vittoria che è arrivata contro un'avversaria in netta difficoltà (come testimoniato anche dalla sconfitta in apertura subita da Alinghi Red Bull Racing) e per questo motivo che va confermata nella sfida contro NYYC American Magic.

Gli statunitensi sono decisi a riportare la Coppa delle Cento Ghinee e hanno dimostrato il proprio potenziale nel corso della regata contro INEOS Britannia vinta con grande margine. L'equipaggio a stelle e strisce potrebbe essere quindi una delle principali candidate a prendere il posto da sfidante di New Zealand, motivo per cui bisognerà porre particolare attenzione alla terza regata di venerdì 23 agosto in programma alle 15.22.

Ad aprire le danze della seconda giornata di gare saranno proprio gli americani che si troveranno di fronte un altro team particolarmente in forma come Alinghi Red Bull Racing, a segno contro Orient Express all'esordio. Il via è previsto alle 14.10, mentre trentasei minuti dopo ci sarà un nuovo appuntamento per Emirates Team New Zealand che proverà ad allungare contro INEOS Britannia, alla ricerca di un difficile exploit. A chiudere la kermesse alle 15.58 saranno nuovamente gli oceanici che si troveranno di fronte Orient Express con la chance di balzare in solitaria al comando della classifica delle Preliminary Regatta.