America's Cup, Luna Rossa Prada Pirelli cerca la vittoria con American Magic nella seconda giornata di regate preliminari

LA DIRETTA

La competizione vedrà protagonista l'equipaggio italiano in una sfida entusiasmante, in onda su Canale 20 e in streaming sul sito di SportMediaset

Seconda giornata di regate preliminari per l'America's Cup ed è già un momento di svolta per Luna Rossa Prada Pirelli e per le varie contendenti alla Coppa delle Cento Ghinee. L'equipaggio guidato da Max Sirena è chiamato a prolungare la striscia positiva con NYYC American Magic dopo la vittoria su Orient Express nella prima giornata.Un avversario difficile da superare complice l'ottima prestazione all'esordio da parte dell'equipaggio statunitense, in grado di avere la meglio su INEOS Britannia, e che potrebbe dar vita a una sfida appassionante, in diretta su Canale 20 e in streaming sul sito di SportMediaset.

Giornata importante anche per Emirates Team New Zealand che, complice il ritiro di Luna Rossa al debutto, proverà ad allungare in classifica affrontando INEOS Britannia e Orient Express, mentre cercherà di tenere il ritmo Alinghi Red Bull Racing, chiamato ad affrontare in apertura NYYC American Magic.