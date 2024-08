La Louis Vuitton Cup riparte senza Emirates Team New Zealand, Luna Rossa Prada Pirelli cerca il colpaccio con NYYC American Magic

Si tratta di una sorta di "day after" per la Louis Vuitton Cup che, dopo aver visto Emirates Team New Zealand sfoderare tutta la propria forza nella prima giornata contro Luna Rossa Prada Pirelli, dovrà far i conti con l'assenza degli oceanici, costretti a fermarsi a causa di un incidente durante le fasi di rimessaggio. Un colpo duro per i Defender che dovranno ora correre contro il tempo per tornare in corsa in vista della 37a America's Cup, in onda sul Canale 20 e in simulcast su Italia 1 per le regate del sindacato italiano oltre che in streaming sul sito di SportMediaset.