Emirates Team New Zealand prova a ripartire: "Cerchiamo di scendere in acqua già domani"

LOUIS VUITTON CUP

Emirates Team New Zealand lavora per riparare l'imbarcazione dopo l'incidente

















© instagram 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Quando si è in mare, è necessario esser pronti a ogni inconveniente, compresi eventuali danni causati da agenti esterni. Lo sanno bene gli uomini di Emirates New Zealand che stanno lavorando alacremente, ventiquattr'ore su ventiquattro per poter riportare in acqua la propria imbarcazione dopo l'incidente subito al termine della prima giornata di Louis Vuitton Cup, in onda su Canale 20 e in simulcast su Italia 1 per le regate di Luna Rossa Prada Pirelli oltre che in streaming sul sito di SportMediaset.

Dopo una lunga nottata passata a valutare la situazione e compiere i primi aggiustamenti, l'AC75 dei Kiwi è stato riportato al sicuro nel capannone presente a Barcellona e notando come forse i problemi non siano così gravi come inizialmente previsto: "C'è stato un ampio margine di lavoro per capire dove si trovasse il danno e come ripararlo. Il danno strutturale è ragionevolmente significativo, ma era tutto roba che potevamo riparare allo scafo - ha spiegato l'ingegnere strutturale Dave Olsen - Non direi che siamo stati fortunati perché è stato un brutto pomeriggio, ma rispetto a quello che avrebbe potuto essere, ci sentiamo sicuramente molto grati".

Tutto è quindi pronto per tornare in acqua nella giornata di sabato 31 agosto dove sono in programma sia la regata con Orient Express (rinviata per mancanza di vento nel pomeriggio di venerdì 30) che quella con Alinghi Red Bull Racing. Per lo Shore Team Manager Sean Regan non si tratta comunque di un problema considerato che tutto ciò è già accaduto più volte nel corso della propria carriera: "A volte succedono cose fuori dalla norma e devi essere pronto a reagire. E abbiamo persone fantastiche nel team che sono competenti e in grado di entrare e risolvere una situazione ed elaborare un piano solido.In questo gioco non si tratta di pianificare per un certo numero di giorni e settimane, si tratta di ore. Dobbiamo far salpare la barca il prima possibile".