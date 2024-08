Louis Vuitton Cup, l'incidente di Emirates Team New Zealand stravolge il programma: ecco gli orari della seconda giornata

CALENDARIO

L'assenza della squadra oceanica ha ridotto il numero delle regate in programma con Luna Rossa Prada Pirelli che affronterà NYYC American Magic

Programma stravolto per la seconda giornata della Louis Vuitton Cup. A cambiare la situazione é stato l’incidente che ha visto protagonista l’imbarcazione di Emirates Team New Zealand, caduta da una gru durante le operazioni di rimessaggio. Questa situazione ha costretto l'equipaggio oceanico ad annullare la propria partecipazione alle regate in programma venerdì 30 agosto modificando così il calendario.

Ad aprire la giornata sarà quindi NYYC American Magic che affronterà alle 14.14 Alinghi Red Bull Racing, entrambe alla ricerca della prima vittoria dopo le rispettive sconfitte con INEOS Britannia e Orient Express. Questi due equipaggi affronteranno invece alle 14.51 la seconda regata in programma con l'obiettivo di volare al comando della graduatoria e continuare la propria corsa verso l'America's Cup nel migliore dei modi. Insieme a loro vorrebbe issarsi al comando anche Luna Rossa Prada Pirelli che, dopo la vittoria su Orient Express, potrebbe trovare il secondo punto con American Magic alle 15.27 in attesa di avere novità sullo stato di New Zealand.