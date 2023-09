Dario Costa vola tra Luna Rossa e Alinghi: slalom da record tra cielo e mare

AMERICA'S CUP

Il pilota italiano ha messo a segno un'altra performance estrema alla vigilia della Preliminary Regatta inaugurale della 37^ America's Cup

Costa, slalom da record tra Luna Rossa e Alinghi







A tre giorni dalle regate che aprono ufficialmente la Coppa America 2024, il pilota air race ed acrobatico Dario Costa è stato protagonista di una performance da record tra mare e cielo a Vilanova i la Geltrù. A bordo del suo monoposto Zivko Edge 540 l'aviatore italiano ha messo a segno uno slalom al cardiopalma tra l'imbarcazione AC40 di Luna Rossa Prada Pirelli e quella di Alinghi Red Bull Racing timonate rispettivamente da Jimmy Spithill e Francesco Bruni e da Nicolas Charbonnier.

Uno show incredibile, realizzato grazie a una preparazione meticolosa. "Non esiste alcun margine di improvvisazione - ha raccontato Costa prima dell'impresa -. Tutto deve essere pianificato al millesimo, perché si tratta di un'operazione che dura solo un paio di secondi". La gincana tra due oggetti in movimento è infatti una prima assoluta a livello mondiale. "Se in gara urto uno dei piloni imbottiti, al massimo prendo una penalità - ha spiegato il pilota -. qui, invece, si tratta di fare uno slalom tra due imbarcazioni che si muovono, velocissime e basse sull'acqua. Toccarle non è un'opzione".

Tutto è andato in scena a Vilanova i la Geltrù in uno spazio opportunamente interdetto alla navigazione. Mentre i team Luna Rossa Prada Pirelli e Alinghi Red Bull Racing veleggiavano uno davanti all'altro a una distanza di circa 150 metri, Costa è decollato dall'Aerodromo di Igualada-Òdena e dopo essere arrivato alle loro spalle volando a circa 200 nodi si è abbassato e ha compiuto un velocissimo zig-zag tra gli scafi.

"È andata molto meglio di quanto mi aspettassi - ha detto Dario Costa al termine della performance -. Nessun pilota air race aveva mai fatto uno slalom tra due oggetti in movimento e quindi era naturale avere un po' di tensione, ma sono riuscito a fare tutto quello che avevo programmato". "Sono rimasto impressionato dalla precisione e dalla bravura dei timonieri delle imbarcazioni: andavano dritti come su dei binari, quindi per me è stato facilissimo - ha aggiunto -. Anche le condizioni meteo mi hanno aiutato con un vento sui 10 nodi, perfetto per loro e perfetto per me. Sono molto felice, oggi ho conquistato un altro record!".

"Non è stata una classica giornata di vela", ha commentato invece Jimmy Spithill, uno dei timonieri di Luna Rossa Prada Pirelli. "Navigare con un aeroplano che vola tra gli scafi non è una cosa che succede tutti i giorni - ha proseguito -. Se è stata dura? Secondo me è stata molto più dura per Dario... E' incredibile quanto vicino sia riuscito ad arrivare; alla fine noi abbiamo semplicemente mantenuto la nostra posizione e lui ha fatto tutto il lavoro". "Per me oggi è stato un po' Natale, perché ho la licenza di volo e vedere da vicino un atleta del calibro di Dario è stato davvero un regalo speciale - ha concluso -. Una cosa divertente è che quando fai il corso per il brevetto la prima cosa che ti dicono è: stai lontano dall'acqua, ma lui sfiorava letteralmente il mare!".