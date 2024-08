Da Checco Bruni a Ruggero Tita: ecco l'equipaggio di Luna Rossa per l'America's Cup 

VELA

La squadra presieduta da Patrizio Bertellli ha deciso di puntare su una serie di atleti di grande esperienza in vista della rassegna al via il prossimo 22 agosto, in onda sul Canale 20 e su Italia 1

© Getty Images L'America's Cup è l'evento più importante del mondo velistico e per questo motivo Luna Rossa Prada Pirelli non vuole lasciare nulla al caso. Il team presieduto da Patrizio Bertelli ha deciso quindi di investire su un team di grande esperienza che presenti fuoriclasse di questa specialità, ma anche giovani debuttanti in grado di mettersi in luce in rassegne internazionali del calibro di Mondiali e Olimpiadi.

In attesa di conoscere quali saranno i nomi degli otto atleti che sederanno sull'AC75 a Barcellona dal 22 agosto prossimo (in onda su Canale 20 e Italia 1), la squadra tricolore ha quindi presentato la lista dei sedici uomini che faranno parte della spedizione con l'obiettivo di alzare per la prima volta la Coppa delle Cento Ghinee. A guidare il gruppo sarà ancora una volta Max Sirena che, alla sesta America's Cup, ricoprirà il ruolo di team director e skipper. Per il riminese si tratta di una conferma dopo aver sfidato nel 2021 Emirates Team New Zealand, ma soprattutto aver vinto il trofeo nel 2010 con BMW Oracle Racing e nel 2017 con la squadra oceanica.

All'ottava America's Cup consecutiva e alla terza con Luna Rossa, il velista oceanico ha conquistato la rassegna per due volte consecutive (2010 e 2013) diventando nel 1999 lo skipper più giovane della competizione così come quello a vincere più match (17) oltre a essere l'unico ad aver timonato una barca di America's Cup in ogni edizione negli ultimi ventidue anni.

Insieme a loro sono stati però convocati anche Ruggero Tita e Marco Gradoni, il primo neo-campione olimpico nel Nacra 17 dopo aver trionfato nella rassegna a cinque cerchi anche a Tokyo 2020, ma soprattutto esser diventato il primo velista a vincere due ori consecutivi insieme a Caterina Banti. Il secondo è diventato il più giovane atleta a conquistare il Rolex World Sailor of The Year Award (il premio dedicato al velista dell'anno) oltre ad aver vinto per tre anni consecutivi il Mondiale di Classe ed essersi imposto nelle categorie giovanili nelle principali kermesse internazionali.

Dal mondo della vela proverranno Enrico Voltolini che, oltre ad essere boat captain dell’AC40, ha partecipato a due campagne olimpiche in Finn e Star aggiudicandosi diverse regate internazionali; così come Mattia Camboni, ex campione di windsurf con un quinto posto alle Olimpiadi di Tokyo 2020.