Olimpiadi, Tita e Banti sconfiggono il vento e regalano alla vela l'oro nel Nacra 17

L'attesa è probabilmente l'essenza del piacere. Chiedetelo a Ruggero Tita e Caterina Banti che, dopo aver dovuto far i conti con una serie di rinvii a causa della mancanza di vento, hanno conquistato la medaglia d'oro nella vela. Il 32enne trentino e la 37enne romana hanno conquistato il successo nel Nacra 17 al termine di una medal race conclusa in seconda posizione, un risultato che ha permesso all'Italia di portare a dieci i successi alle Olimpiadi.