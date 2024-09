Louis Vuitton Cup, Luna Rossa Prada Pirelli prova a scappare in classifica contro Orient Express 

IL CALENDARIO DI GIOVEDI'

L'equipaggio tricolore scenderà in acqua per affrontare la regata annullata nella prima giornata del 2° Round Robin, in onda su Canale 20 e in simulcast su Italia 1 per le prove di Luna Rossa oltre che in streaming sul sito di SportMediaset

Dopo la tempesta di fulmini che si è abbattuta su Barcellona, Luna Rossa Prada Pirelli e i partecipanti alla Louis Vuitton Cup sperano nel sereno in vista della seconda giornata del 2° Round Robin, in onda su Canale 20 e in simulcast su Italia 1 per le prove di Luna Rossa Prada Pirelli oltre che in streaming sul sito di SportMediaset. Il maltempo che si è abbattuto sul porto spagnolo ha costretto l'organizzazione ad annullare le ultime due regate della prima giornata e spostare le altre alla giornata di giovedì 5 settembre che vedrà ben cinque prove in programma con l'equipaggio italiano protagonista.

Gli uomini di Max Sirena saranno infatti chiamati alle 14.44 ad affrontare i francesi di Orient Express, raggiunti a quota un punto dagli svizzeri Alinghi Red Bull Racing, in grado di conquistare l'ultimo scontro diretto. I transalpini proveranno a mettere in campo una prova d'orgoglio per tenere viva la speranza di affrontare le semifinali della Louis Vuitton Cup.

Ad aprire la giornata alle 14.10 sarà però un'altra sfida che interessa particolarmente Luna Rossa con INEOS Britannia che sarà chiamata a sfidare NYYC American Magic con l'obiettivo di appaiare momentaneamente in vetta l'imbarcazione tricolore e infliggere un pesante colpo alle speranze della squadra statunitense.Giornata da stakanovisti per i britannici, impegnati alle 15.18 contro Emirates Team New Zealand, seguito a ruota alle 15.52 dalla sfida fra American Magic e Alinghi. A chiudere alle 16.26 ci sarà nuovamente Orient Express e New Zealand per una giornata che potrebbe già dare i primi verdetti.