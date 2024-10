INEOS punta a conquistare l'America's Cup: sarà "Challenger of Record" della 38a edizione

In casa INEOS Britannia le idee appaiono ben chiare nonostante la dolorosa sconfitta tanto che si sta già pensando a ulteriori sviluppi da applicare all'imbarcazione per diventare ancor più competitivi e poter sconfiggere per la prima volta nella loro storia i Kiwi: "È stato sorprendentemente emozionante per tutti. Sono stati davvero 173 anni in cui qualcuno non ci ha restituito la palla. È piuttosto doloroso. E solo per vedere la progressione nelle ultime tre Coppe, Bermuda, seguita da Auckland, e poi questa Coppa, se continuiamo, alla fine ci arriveremo. E quindi significa molto - ha sottolineato Bicket -. Abbiamo idee su ulteriori sviluppi all'interno della Coppa, vogliamo davvero spingere e mantenere l'evento America's Cup femminile e l'evento America's Cup giovanile. Vedere delle ragazze sugli AC75 non è poi un traguardo irraggiungibile".