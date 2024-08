America's Cup, Checco Bruni celebra James Spithill per la partenza con American Magic: "Punto importante"

LUNA ROSSA

Il trimmer di Luna Rossa Prada Pirelli ha voluto complimentarsi con il collega al termine della seconda giornata di regate preliminari

Si percepisce un clima di soddisfazione all'interno del clan di Luna Rossa Prada Pirelli dove nella seconda giornata delle regate preliminari di America's Cup è arrivato il successo su NYYC American Magic. Una vittoria convincente che è giunta grazie a una manovra aggressiva in partenza e che ha permesso al sindacato italiano di balzare a quota due punti alle spalle soltanto dei defender di Emirates Team New Zealand.

Vedi anche america's cup Luna Rossa Prada Pirelli vince la sfida con NYYC American Magic e porta a due i successi nelle regate preliminari Un risultato che è stato accolto con entusiasmo dal trimmer Francesco "Checco" Bruni che ha voluto celebrare il collega James Spithill, autore di quell'azione che ha consentito a Luna Rossa di imporsi nel "corpo a corpo" iniziale. “Grande lavoro di Spithill: siamo orgogliosi e super felici, tutto il team ha fatto un grande lavoro - ha spiegato il velista palermitano -. Gli americani non sono facili da battere, è stata una grande vittoria, un punto importante“.

Un segnale importante anche in vista della terza giornata di gare e per l'avvicinamento alla Louis Vuitton Cup che deciderà la sfidante di New Zealand per la conquista dell'America's Cup. American Magic appariva come il team più accreditato per contendere il posto agli uomini di Max Sirena, motivo per cui l'equipaggio tricolore potrà puntare ad allungare in classifica in occasione della sfida con INEOS Britannia.