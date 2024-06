America's Cup, l'Auld Mug raggiunge la Spagna e si prepara a viaggiare lungo la Catalogna

VELA

Il tour andrà in scena dal 25 giugno al 1 luglio prossimi e toccherà sette città dove verrà esposta la "brocca d'argento" più ambita dal mondo velistico

© Ufficio Stampa Dopo esser rimasta custodita per tre anni all'interno delle teche del Royal New Zealand Yacht Squadron di Auckland, l'Auld Mug è pronta a essere nuovamente in palio. La "brocca d'argento" più ambita del mondo velistico sta per giungere in Spagna dove dal 22 agosto al 20 ottobre prossimi andrà in scena la trentasettesima edizione dell'America's Cup.

Per celebrare la competizione, il trofeo difeso dall'Emirates Team New Zealand attraverserà la costa catalana in un tour che andrà in scena dal 25 giugno al 1 luglio toccando sette città. Si partirà da L'Escala prima di toccare Palamós, Vilassar de Mar, Sitges, Tarragona, Cambrils e infine Barcellona, ​​dove sarà in mostra con i trofei della Puig Women's America's Cup, dell'UniCredit Youth America's Cup e della Louis Vuitton Cup.

“L’America’s Cup è l’evento di punta della vela mondiale e la 37a edizione dell’evento si terrà alle porte del popolo della Catalogna, quindi poter portare questo trofeo iconico agli yacht club è davvero speciale” ha spiegato Grant Dalton, CEO di America's Cup Event inserendo nel tour una serie di eventi collaterali come una rassegna dedicata alla vela per disabili, oltre a varie regate di allenamento nelle classi Optimist e Laser.