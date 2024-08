Grande paura per Alinghi Red Bull Racing a Barcellona: cedimento strutturale per l'imbarcazione durante gli allenamenti 

VERSO L'AMERICA'S CUP

L'incidente sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 20 agosto causando nessun problema all'equipaggio

Brutta disavventura per l'equipaggio di Alinghi Red Bull Racing in vista delle regate preliminari di America's Cup. L'imbarcazione del team svizzero ha subito un cedimento strutturale nel corso di un allenamento al largo di Barcellona causando un grande spavento, ma nessun problema all'equipaggio. "Oggi c'è stato un guasto all'attrezzatura durante la fase iniziale dell'allenamento su BoatOne - ha spiegato il Co-General Manager di Alinghi Silvio Arrivabene -. Tutti a bordo sono al sicuro e un'indagine verrà svolta a tempo debito. Nel frattempo, il team rimane completamente concentrato sulla gara".

Non si tratta del primo caso per la squadra elvetica che già lo scorso giugno ha dovuto far i conti con la frattura dell'albero maestro a causa delle forte raffiche di vento che spiravano lungo la costa spagnola. Anche in quel caso l'equipaggio ne uscì indenne, costringendo i tecnici a mettersi velocemente al lavoro per sistemare il problema.