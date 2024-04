Alinghi Red Bull Racing svela il proprio AC75 a Barcellona: tutto pronto la nuova edizione dell'America's Cup

VELA

Il team rosso-crociato ha svelato l'imbarcazione all'interno del porto catalano preparandosi a lunghi mesi di allenamento nelle acque dove si svolgerà la competizione.

Si respira un clima di grande entusiasmo in casa Alinghi Red Bull Racing che, dopo aver mandato definitivamente "in pensione" il vecchio BoatOne, ha presentato a Barcellona il nuovo AC75 che prenderà parte all'America's Cup in programma da agosto nella città catalana. Dopo aver preso posto nella città spagnola già qualche settimana fa, il team svizzero ha varato la nuova imbarcazione davanti a una folla festante quanto curiosa di vedere quale sia lo spettacolo offerto dall'ingegneria navale.

"È un momento davvero speciale. Questo varo è il risultato di un grande lavoro di squadra, perché c’è gente che ha trascorso ore e ore a lavorare su questa imbarcazione - ha spiegato Yves Detrey, prodiere del team rosso-crociato -. Adesso abbiamo soltanto bisogno di passare parecchio tempo in acqua, perché qui a Barcellona bisogna essere pronti a tutto, perché le condizioni di vento possono essere molto mutevoli e c'è parecchia onda. Il primo passo sarà quello di testare l'affidabilità della barca, mentre in un secondo tempo potremo dedicarci alle regolazioni, ottenendo tutte le informazioni possibili prima di fare le nostre scelte".

Realizzato all'interno del cantiere di Eclubens, nel Canton Vaud, l'AC75 si presenta come un colosso di ventitré metri in grado di "volare" sull'acqua superando i 50 nodi (circa novanta chilometri orari) grazie al contributo offerto dal Politecnico federale di Losanna e dalla Société Nautique de Genève a cui è legato il team.

Per conoscere il vero potenziale della barca sarà necessario lavorare a lungo nelle acque di fronte a Barcellona per presentarsi preparati al primo appuntamento stagionale, le regate di prova di metà agosto dove saranno presenti anche i detentori del titolo, ovvero gli uomini di Emirates New Zealand.