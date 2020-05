Vialli e Serena: scherzi ai compagni, che passione

Calcio d'altri tempi, trasmissioni di altri tempi. In Calciomania del 1988, un brillante e indimenticabile Cesare Cadeo chiede a Vialli di raccontare qualche scherzo in ritiro tra giocatori. L'attaccante cremonese ne svela subito uno con vittima Lombardo. Mentre Serena, stuzzicato da Maurizio Mosca, racconta come ha preso in giro il compagno Nicola Berti.