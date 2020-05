Mike e il quiz sportivo da 500mila lire

Mike Bongiorno fu uno dei primi colpi di Silvio Berlusconi nelle vesti di imprenditore televisivo. Strappato alla RAI, il presentatore italo-americano accompagnò l'avventura del biscione sin dai tempi di TeleMilano 58 conducendo il programma "MilanInter Club". Eccolo in diretta mentre, con i telefoni dell'epoca, mette in palio 500mila lire a chi indovinerà avversarie, stagione e sequenza dei gol di una partita misteriosa. Il collega Luigi Colombo, trasformato in notaio, dà l'ok. Il premio viene aggiudicato al telespettatore che azzecca tutte le risposte.