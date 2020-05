Maradona: "Non voglio vedere una bandiera rossonera"

È il 30 aprile 1988, vigilia di un Napoli-Milan che vale lo scudetto. Gli azzurri sono in testa alla classifica e hanno l'opportunità di staccare l'unica rivale sulla via del tricolore. Maradona carica l'ambiente con una dichiarazione battagliera: "Al San Paolo domani non voglio vedere nemmeno una bandiera rossonera". Ma i pochi milanisti presenti nel pomeriggio del primo maggio assisteranno a una partita memorabile. I rossoneri di Sacchi vinceranno 3-2 volando verso la conquista del loro undicesimo titolo.