Mancini a Capello: "Sei un maleducato!"

Settembre 2001, è da poco finita Roma-Fiorentina 2-1 e l'allora allenatore viola Mancini vuole regolare i conti col collega Capello prima dell'ingresso negli spogliatoi: "Sei un maleducato, perché te la prendi con me?". Il motivo del contendere sono alcune urla di Capello verso il collega per una mancata interruzione del gioco da parte dei viola con Totti a terra. Il battibecco continuerà poi a distanza, anche negli anni seguenti, davanti ai microfoni delle conferenze stampa come si vede nel nostro video.