America's Cup, Luna Rossa nella storia: è 2-2 con New Zealand

COPPA AMERICA

Mai nessuna imbarcazione italiana aveva conquistato due punti nell'atto conclusivo della Coppa

Si chiude in parità anche la seconda giornata di finale di America's Cup. Luna Rossa vince Gara 3 contro Team New Zealand ed entra nella storia: mai nessuna imbarcazione italiana aveva conquistato due punti nell'atto conclusivo della Coppa. Il Defender si riscatta in Gara 4, rifilando oltre un minuto ai rivali.

In Gara3 splendido avvio di Luna Rossa, che non sbaglia nulla. Nella prima lotta di virate, l'AC75 italiano si conferma più agile e veloce. Approccio alla boa di destra impeccabile e vantaggio di 10" di vantaggio su New Zealand. Un crescendo con Luna Rossa che scrive la storia dello sport italiano: stravince Gara 3, lasciando New Zealand a 37".

In Gara4 regata dominata da New Zealand, che dopo una partenza equilibrata, sfrutta una strambata che fa perdere parecchi secondi a Luna Rossa. Il Defender si impone di 1'03" nelle condizioni di vento debole che, sulla carta, avrebbero dovuto favorire gli italiani. Discorso dunque sempre più aperto ed equilibrato: appuntamento a sabato notte (ore 4) per Gara 5 e Gara 6.

Il programma della giornata nella baia di Auckland è stato rinviato di alcuni minuti per la presenza di barche di tifosi nel campo di regata. Domani in programma altre due regate.