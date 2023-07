Scherma, Mondiali: Italia medaglia d’argento nella spada a squadre femminile. Vince la Polonia

MONDIALI SCHERMA

Il quartetto composto da Fiamingo-Santuccio-Navarria-Isola viene rimontato dalle polacche e perde la finale con il punteggio di 32-28. Deludono gli sciabolatori, sesti.

L’Italia cede in finale alla Polonia e conquista la medaglia d’argento nella spada femminile a squadre nei Mondiali di scherma di Milano 2023. All’Arena MiCo il team composto da Fiamingo, Santuccio, Navarria e Isola perde all'ultimo assalto con il punteggio di 32-28. Le azzurre portano l’ottava medaglia della competizione nel medagliere tricolore. Ko ai quarti di finale contro la Francia per gli sciabolatori (43-45), che finiscono sesti.

Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria e Federica Isola conquistano la medaglia d’argento nella prova a squadre di spada femminile dei Mondiali di scherma di Milano 2023. Le azzurre perdono in finale contro la Polonia con il punteggio di 32-28, portando a otto il numero dei piazzamenti a podio per l’Italia in questa competizione. Dopo aver superato in mattinata Hong Kong (29-26 ai quarti di finale), in semifinale è andato in scena un avvincente incrocio con la Svizzera, che ha visto le italiane chiudere 40-36 dopo una bella rimonta. La finale con la Polonia (vincente contro la Corea del Sud 33-32) è inaugurata dal cartellino rosso dopo due minuti di passività per Fiamingo e Trzebinska, che sferrano le prime stoccate (una a testa) solo dopo quel momento. Il tatticismo viene meno dal secondo assalto, con Navarria che porta l’Italia sul +3 e Santuccio che mantiene il vantaggio. Mara è in grande spolvero e apre il gap fino al 14-10, ma Knapik-Miazga è brava a mettere in difficoltà Rossella e riporta le polacche a meno uno. La spadista friulana apre l’ultimo terzo della finale con l’ennesimo allungo nel punteggio (23-20), ma Trzebinska e Swatowska guidano la rimonta avversaria fino al vantaggio dell’ultimo assalto, che culmina nel 32-28 che sancisce l’argento delle azzurre e la prima vittoria al Mondiale di spada a squadre per le sfidanti. Bronzo per le coreane, che regolano le svizzere 45-32 nella finalina.

La sciabola maschile a squadre invece termina con l'Italia al sesto posto: dopo la sconfitta nei quarti di finale contro la Francia (43-45), gli azzurri hanno regolato il Giappone salvo poi perdere lo spareggio per il quinto posto contro la Germania 35-45.