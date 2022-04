United Rugby Championship: Zebre travolte a Glasgow, Warriors scatenati

RUGBY

Match complicato in Scozia: finisce 40-12 con un super Matthews, per gli emiliani solo la soddisfazione delle mete di Fusco e Andreani

Ennesima serata da dimenticare per le Zebre Parma. Nella quindicesima giornata dell'United Rugby Championship, infatti, gli emiliani incassano un brutto ko: finisce 40-12 per i Glasgow Warriors, che dominano in lungo e in largo tra le mura amiche contro il fanalino di coda della classifica. Allo Scotstoun Stadium, la partita è subito in salita per gli ospiti: gli scozzesi, infatti, sfondano con la dirompenza delle mischie e, poco dopo metà gara, sono già sul 21-0. La prima meta la realizza uno scatenato Johnny Matthews, che poi ad inizio ripresa ne trova altre due e diventa Mvp indiscusso del match. A fare il resto sono le cinque trasformazioni su sei di Ross Thompson e le altre mete di Kebble, Wilson e Dobie. Poche soddisfazioni per gli emiliani: due di queste sono le mete prima dell'intervallo di Alessandro Fusco e nel finale di Luca Andreani, appena entrato, con l'ultimo cambio di punteggio affidato alla trasformazione di Antonio Rizzi. Con il 40-12 finale, arriva la tredicesima sconfitta in altrettante partite per le Zebre, sempre più ultime.