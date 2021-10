United Rugby Championship, sabato in campo Zebre e Benetton sul 20 e in streaming

LA PROGRAMMAZIONE

Doppio appuntamento contro Glasgow e Ospryes per la quarta giornata del torneo: tutto su Mediaset

Sabato 16 ottobre, in esclusiva sul canale “20” torna lo «United Rugby Championship», il nuovo torneo di rugby internazionale che ogni settimana porta in campo i migliori atleti di Italia, Irlanda, Scozia, Galles e dei Campioni del Mondo del Sudafrica. Mediaset offre in diretta in chiaro le due partite delle squadre italiane presenti nel torneo: Benetton e Zebre. Sabato si gioca la quarta giornata: alle ore 14.00 il match “Zebre-Glasgow” e, alle 16.00, quello “Benetton-Ospreys”. La rete diretta da Marco Costa trasmetterà il Championship fino alla fine della stagione, attesa con la finale del 21 maggio 2022. Le partite saranno proposte anche in live streaming su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it

GIRONI E SQUADRE

Girone irlandese: Connacht, Leinster, Munster, Ulster.

Girone gallese: Dragons, Cardiff Rugby, Ospreys, Scarlets.

Girone sudafricano: Cell C Sharks, DHL Stormers, Emirates Lions e Vodacom Bulls.

Girone italo-scozzese: Benetton Rugby, Zebre Rugby Club, Edinburgh e Glasgow Warriors.

Il torneo ha avuto origine nel 1999, quando le Federazioni di Galles e Scozia hanno creato una competizione per le loro squadre, alle quali nel 2001 sono state aggiunte quattro province irlandesi, dando vita alla Celtic League. Nel 2010, la competizione ha dato il benvenuto a due squadre italiane: gli Aironi di Viadana - sostituiti nel 2012 dalla franchigia federale delle Zebre, con sede a Parma - e la Benetton, di Treviso. Nel 2017, il torneo si è esteso al Sudafrica e ha aggiunto inizialmente i Cheetahs e i Southern Kings: dal 2021/22, spazio invece alle quattro Franchigie sudafricane provenienti dal Super Rugby australe, con tutti gli Springboks Campioni del Mondo in carica.

La regular season si sviluppa in 18 giornate: 6 partite di andata e ritorno con le componenti del proprio girone e 12 partite in casa o in trasferta contro le altre componenti della Lega. Le prime 8 qualificate accedono ai playoff. Le squadre ricevono il vantaggio del fattore campo per le fasi finali, in base al loro piazzamento: dalla prima alla quarta giocheranno in casa, dalla quinta all’ottava fuori casa. Quarti di finale e semifinali decreteranno le due squadre che si sfideranno nella finalissima. Le otto finaliste partecipano alla Heineken Champions Cup della stagione seguente, mentre le altre squadre rimanenti si qualificano alla Challenge Cup.