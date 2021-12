United Rugby Championship: Benetton vince il derby contro le Zebre  

United Rugby Championship

Treviso s’impone a Parma 39-14 e ritrova il successo nella competizione dopo quasi un mese

Allo stadio Sergio Lanfranchi di Parma, Benetton Treviso si aggiudica il derby italiano valido per l’ottava giornata di United Rugby Championship. I padroni di casa delle Zebre vengono superati 39-14. Ospiti già nettamente in vantaggio a fine primo tempo (0-24) con le mete di Ruzza, Pettinelli e Menoncello. Smith non sbaglia mai su punizione e la franchigia veneta vola con le mete di Brex e Marin. Sesta sconfitta su sei per quella parmense.

La Vigilia di Natale si tinge di biancoverde: Benetton s’impone in maniera perentoria sul campo delle Zebre e ritrova il successo in United Rugby Championship dopo quasi un mese dall’ultima volta. Sesta sconfitta in altrettante partite, invece, per la franchigia parmense. Al 5’ la punizione di Rhyno Smith rompe l’equilibrio del primo derby della stagione. Passano 12 minuti e Treviso lavora nel piccolo perimetro per circa sei fasi: Federico Ruzza trova la meta e Smith trasforma lo 0-10. A cavallo della mezz’ora il match si trasforma per un po’ in una sorta di ping pong tra le due formazioni, con la partita che perde un po’ di velocità. Velocità che però ritrovano gli ospiti: schiacciata di Giovanni Pettinelli e Treviso che vola sul +17 al 32’. Prima dell’intervallo arriva addirittura lo 0-24 firmato dalla meta di Tommaso Menoncello; Smith si dimostra poi sempre impeccabile. La ripresa si apre come si era aperto il primo tempo: con una punizione messa a segno proprio da Smith (0-27). Arriva poi la meta di Nacho Brex e il punteggio dello stadio Sergio Lanfranchi di Parma dice 0-34 al 55’. Al 63’ le mete di Boni e Bisegni valgono il 14-34 al 68’; ma sono solo fiammate e Leonardo Marin trascina Benetton sul nuovo +15. 14-39.