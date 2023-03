Sei Nazioni: l'Italia parte male e crolla all'Olimpico col Galles

6 nazioni

Azzurri ko 29-17 a Roma dopo un avvio complicato: 22-3 a fine primo tempo per la squadra di Gatland

© Getty Images Brutta sconfitta per l'Italia nel Sei Nazioni, la quarta in altrettante partite: all'Olimpico di Roma, il Galles si impone 29-17, relegando gli azzurri all'ultimo posto in classifica. Avvio complicato per la formazione di Crowley, che a fine primo tempo è sotto 22-3: non bastano le mete di Negri e Brex di fronte a quelle di Dyer, Liam Williams, Faletau e ad una tecnica fischiata dall'arbitro Murphy in favore degli uomini di Gatland.

L'Italia perde la sua quarta partita nel Sei Nazioni 2023: all'Olimpico, il Galles sfrutta una partenza sfolgorante e si impone 29-17, sorpassando gli azzurri ora ultimi in classifica. L'avvio è tutto in favore della formazione di Gatland, favorita dalle disattenzioni dei padroni di casa. Si comincia con il piazzato di Owen Williams, bravo poi anche a trasformare dopo la prima meta di giornata, quella di Dyer per gli ospiti: 10-0. L'Italia si sblocca grazie ad Allan, che regala i primi 3 punti agli azzurri, ma Liam Williams firma l'allungo per il Galles. La situazione precipita ulteriormente al 34', quando dopo una review l'arbitro Murphy assegna una meta tecnica a Owens e compagni: un 22-3 all'intervallo che taglia le gambe all'Italrugby.

Nella ripresa, Garbisi lancia subito Negri, che fa esplodere l'Olimpico insieme alla trasformazione di Allan: 22-10. A spegnere gli entusiasmi, però, ci pensa Faletau: la sua meta e il calcio di Liam Williams riportano sul +19 il Galles. L'ultimo acuto è di Brex, quando però è troppo tardi: finisce 29-17 per la formazione di Gatland, che centra il primo successo nel Sei Nazioni 2023 e sale a 5 punti, lasciando l'Italia ultima a quota 1. Quarta sconfitta in altrettante partite disputate in quest'edizione per gli uomini di Crowley. Il prossimo impegno è il 18 marzo in Scozia, mentre il Galles sfiderà la Francia.