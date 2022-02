Rugby, Urc: Benetton perde 13-3 a Glasgow

United Rugby Championship

Treviso cade contro i Warriors, che allungano con le mete di Ollie Smith e Dempsey dopo i calci piazzati di Miotti e Albornoz in avvio

Una partita da guerrieri non basta a Benetton Treviso per contenere i Glasgow Warriors, che in Scozia si impongono 13-3 e salgono in seconda posizione di United Rugby Championship. Nella 12ª giornata, i britannici aprono con il calcio piazzato di Miotti, ma i veneti rispondono subito con Albornoz. Le mete decisive arrivano quindi da Ollie Smith a metà primo tempo e Dempsey, con gli scozzesi in superiorità numerica, dopo 16’ nella ripresa.

I Glasgow Warriors battono Benetton Treviso 13-3 e si portano in seconda posizione in United Rugby Championship. Partita di grande agonismo per i veneti, che non riescono a contenere gli attacchi degli avversari e perdono senza mai trovare una meta. Sotto la pioggia dello Scotstoun Stadium, gli scozzesi passano subito in vantaggio con un calcio piazzato di Miotti, dopo appena 3’, ma vengono presto raggiunti dagli ospiti, che rispondono immediatamente con Albornoz per il 3-3. I Warriors sono più pericolosi e sciupano clamorosamente un’occasione d’oro con McLean, bravissimo nello sfruttare un contropiede fino ad arrivare a schiacciare per la meta ma goffo nel mancare la schiacciata che avrebbe assegnato i cinque punti. L’errore non demoralizza gli scozzessi, che costruiscono con pazienza l’azione offensiva e a metà primo tempo trovano la prima meta con Ollie Smith. Miotti fallisce la trasformazione e l’incontro prosegue sull’8-3. Benetton sembra in grado di pareggiare con un bel passaggio di Albornoz per Bell, ma Fifita trova una giocata difensiva decisiva. Le successive azioni non portano punti, anche per una prestazione sottotono di Horne.



A inizio ripresa il cartellino giallo a Cannone mette in difficoltà Benetton, che in inferiorità numerica si difende stoicamente ma non può nulla sull’avanzamento completato con la meta di Dempsey, che porta Glasgow per la prima volta oltre il break. Thompson sbaglia la trasformazione successiva, lasciando il punteggio sul 13-3. Benetton arriva in più di una circostanza vicino alla linea avversaria, ma non riesce mai ad accorciare le distanze e incappa nella sconfitta senza punti. I Warriors salgono in seconda posizione a 39, a un solo punto dalla vetta, mentre Treviso resta a 23 e rischia di uscire dalla zona playoff di Urc.