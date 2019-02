Rugby, una pazza scorta per l'Irlanda a Roma

25/02/2019

La trasferta romana dell’Irlanda per sfidare l’Italrugby rimarrà indimenticabile per i Verdi. Non solo per la vittoria per 26-16 contro il team di O’Shea ma soprattutto per la ‘pazza’ scorta’ che ha accompagnato il pulmann dell’Irlanda in giro per la Capitale. Nel video postato sui social si vede una vettura della Polizia scorrazzare da una parte all’altra delle strade dando spettacolo per la gioia del team irlandese che se la ride con tanto di cori.