Rugby, Sei Nazioni: l’Italia cade in Francia nel match di debutto

RUGBY

Crollo azzurro nella ripresa: 37-10. A nulla serve la meta iniziale di Menoncello. Sconfitta consecutiva numero 33 nel torneo

L’Italia cade 37-10 allo Stade de France nel match di debutto del Sei Nazioni 2022. Dopo la punizione di Jaminet, Menoncello ribalta la situazione con una meta. Jelonch, Jaminet e Vilière firmano poi il controsorpasso della Francia, per il 18-10 all’intervallo. Bis di quest’ultimo a inizio ripresa che vale il +13. Crollo azzurro nel finale sotto i colpi di Penaud e Vilière. Con questa sono 33 le sconfitte consecutive dell’Italrugby nel torneo. Getty Images

Si rimane ancora fermi a quel lontano 28 febbraio 2015 come ultima vittoria al Sei Nazioni. Sette anni più tardi l’Italia è costretta a incassare il ko di fila numero 33 nella prestigiosa competizione. Merito di una Francia abile a gestire sempre la situazione a proprio favore. Melvyn Jaminet segna i primi punti per i padroni di casa su punizione. Tuttavia gli azzurri reagiscono subito alla grande ed effettuano il sorpasso al 18’: pallone perso in avanti dai francesi, vantaggio, palla a Garbisi che calcia all’ala e Menoncello prende e schiaccia. Paolo Garbisi trasforma poi il 3-7. Controsorpasso Bleus al 26’: passaggio forzato di Varney, Jelonch intercetta l’ovale e corre fino in area di meta per la schiacciata. Botta e risposta, col piazzato, tra Garbisi e Jaminet per l’11-10 francese. La formazione allenata da Fabien Galthié (assente oggi in panchina perché positivo al Covid) allunga sul +8 poco prima dell’intervallo: meta di Gabin Vilière e trasformazione di Jaminet (18-10). Divario che aumenta a inizio ripresa: Garbisi si isola, palla rubata dalla Francia e Vilière punisce nuovamente l’Italia, per il 23-10. Al 68’ la Francia trova la meta del bonus con Penaud, che buca al largo la difesa azzurra. La tripletta di Vilière fissa il risultato finale sul 37-10.