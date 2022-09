Pattinaggio, paura per Carolina Kostner: doppia frattura alla mandibola

PATTINAGGIO ARTISTICO

Per la campionessa azzurra anche 5 punti di sutura: "Cado 100 volte, mi rialzo 101"

© twitter Grande paura per Carolina Kostner che si è infortunata durante una sessione di allenamento. La campionessa azzurra di pattinaggio artistico ha comunicato attraverso i social di aver rimediato una doppia frattura alla mandibola e cinque punti di sutura. "Doppia frattura alla mandibola, 5 punti e un forte mal di testa - ha scritto postando una foto da letto dell'ospedale - . Sono state giornate burrascose, notti insonni dal dolore ma nonostante tutto vi posso dire che tornerò presto a stare bene! La vita sorprende, non sempre nel migliore dei modi, ma ci si rialza più forti di prima!".

"'Cado 100 volte, mi rialzo 101' Il mantra che mi ripeto dal momento in cui l’ambulanza mi portava al pronto soccorso giovedì scorso, quella che doveva essere una piacevole giornata di lavoro" il primo post pubblicato che ha fatto subito capire che si è trattato di un infortunio durante un allenamento.

La Kostner, pur non partecipando a gare ufficiali non si è ufficialmente ritirata dalle competizioni, negli ultimi tempi ha lavorato soprattutto per esibizioni e da pochi giorni era tornata al lavoro. Ora questo infortunio rallenta la sua preoccupazione ma non intacca il suo consueto ottimismo.