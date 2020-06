Tokyo 2020: sarà vietato inginocchiarsi contro il razzismo

Il Cio ha comunicato che agli atleti sarà vietato protestare a Tokyo 2020, dove verrà applicata la regola numero 50 della carta olimpica, secondo cui "nessun tipo di manifestazione o propaganda politica, religiosa o razziale è consentita in nessun sito, luogo o altra area". La presa di posizione, raccolta dal Telegraph, arriva dopo che diversi sportivi si sono inginocchiati contro il razzismo in segno di protesta per la morte di George Floyd.