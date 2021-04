Tokyo 2020: Covid, gli atleti al via saranno tamponati tutti i giorni

OLIMPIADI

Il piano originale prevedeva test ogni 4 giorni

Gli atleti che partecipano alle Olimpiadi di Tokyo, in programma dal 23 luglio all'8 agosto, saranno testati quotidianamente al Covid, mentre il piano originale prevedeva tamponi ogni 4 giorni. La nuova regola è stata svelata insieme ai nuovi "Playbook", manuali che elencano le rigide misure antivirus e che sono "un segno di solidarietà e rispetto nei confronti dei giapponesi che ci ospitano" ha detto il Presidente del Cio Thomas Bach. Getty Images

Tutti i partecipanti ai Giochi dovranno, in linea di principio, seguire solo le attività che hanno delineato nel loro piano. Saranno ridotti al minimo i contatti entro un metro dai partecipanti ai Giochi che sono già stati in Giappone da più di 14 giorni e dai residenti giapponesi. Tutti i partecipanti ai Giochi dovranno, in linea di principio, utilizzare esclusivamente veicoli dedicati ai Giochi e non saranno autorizzati a utilizzare i mezzi pubblici. Sarà possibile mangiare solo nei luoghi limitati in cui sono in atto le contromisure Covid-19, quindi le strutture di ristorazione presso le sedi dei Giochi, il ristorante della loro sistemazione e le loro camere, utilizzando il servizio in camera o il delivery. I contatti stretti sono definiti come coloro che hanno un contatto prolungato (per 15 minuti o piu') con una persona che ha un test Covid-19 positivo confermato, entro un metro, senza indossare una mascherina. Tutti i casi saranno confermati dalle autorità sanitarie giapponesi.

Gli organizzatori dovrebbero annunciare non prima di giugno l'eventuale presenza di tifosi sugli spalti e, in caso affermativo, quanti saranno ammessi. Gli spettatori dall'estero sono già stati banditi.