Olimpiadi, Malagò: "Un anno in più per essere più forti"

Dopo l'ufficializzazione delle nuove date dei Giochi di Tokyo 2020, ora in programma dal 23 luglio all'8 agosto 2021, Giovanni Malagò guarda avanti. "Un anno in più per essere più forti. Non vedo l'ora di vedervi sfilare alla cerimonia di apertura, di vedervi gareggiare, di tifarvi e di emozionarmi grazie a voi", ha scritto il presidente del Coni sul suo profilo Instagram. Un messaggio di speranza e forza per tutti gli atleti azzurri.